People’s Choice Awards 2022: ¿con quiénes compite Flavia Laos en su categoría?

La modelo Flavia Laos es una de las creadoras de contenido más conocidas de nuestro país. Actualmente, cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram y ello le ha servido para ser una de las figuras nominadas en la categoría de influencer latino del año de los People’s Choice Awards.

La entrega de premios reconoce diversas categorías como series, películas, personalidades, actores, músicos, entre otros. Esta edición será conducida por Kenan Thompson, recordado comediante del programa”Kenan & Kel”.

Flavia Laos en la lista de nominados de los premios People Choice Awards 2022. Foto: composición LR/@flavialaosu/Instagram/People Choice Awards

¿Quiénes están nominados como influencer latino del año?

Flavia Laos se encuentra muy emocionada y con la expectativa de convertirse en la primera peruana en ganar en su categoría. Sin embargo, la competencia no es fácil, puesto que disputa el premio con otros creadores de contenido de YouTube y TikTok. A continuación te mostramos la lista de los candidatos a influencer latino del año.

Flavias Laos y los creadores de contenido con los que compite para la mejor influencer latina en los People's Choice Awards 2022. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República

Celeste Pellegrini

Emmanuel Sentíes

Hony Estrella

Ignacia Antonia

Javier Ramírez

Juan Pablo Dos Santos

Lizardo Ponce.

¿Cómo reaccionó Flavia Laos al enterarse de su nominación?

El 26 de octubre, Flavia Laos dio a conocer que es una de las nominadas de los People’s Choice Awards como influencer latino del año. La joven de 25 años no pudo ocultar su emoción por ser tomada en cuenta y desea que el reconocimiento sea para el Perú.

“Para mí ha sido algo supergrande, nunca se me había cruzado por la cabeza. Cuando me llamaron y me dijeron lloré de felicidad, estaba emocionada. Nunca han nominado a un peruano, esta es la primera vez y quiero que el Perú se una, así como se unen para el fútbol o para otros casos, quiero que este premio sea para el Perú”, dijo para Infobae la exintegrante de “La hora Warner”.