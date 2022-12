Melissa Paredes se quiebra al recordar abrazo con Ethel Pozo en “El gran show”: “Fue muy bonito”

Sacó su lado más sensible. Melissa Paredes vivió un enternecedor momento en la última gala de “El gran show” después de que se reencontrara cara a cara con su excompañera de programa Ethel Pozo, quien también sacó a la luz todas las emociones que tenía guardadas luego de varios meses alejadas.

Melissa Paredes reveló si consideró a Janet Barboza y Ethel Pozo como malas compañeras tras el ampay. Foto: América hoy/captura

¿Melissa Paredes le guarda cariño a Ethel Pozo?

Melissa Paredes fue interceptada por “América hoy” en el detrás de cámaras del reality de baile. La modelo recordó la época en la que era amiga de Ethel Pozo y todos los buenos momentos que pasaron juntas.

“ Yo le tuve un cariño especial, siempre hay esa magia cuando cada uno toma su rumbo. Una se da cuenta de las emociones en el momento”, comentó frente a cámaras.

Asimismo, no pudo evitar conmoverse al hablar del cálido abrazo que se dio con la hija de Gisela Valcárcel, así como de la breve conversación que tuvieron en medio de la pista de baile.

“No me lo esperaba, y me lleva a una mezcla de emociones ver a Ethel ahí , porque no la veo desde el año pasado. No pude ni hablar. Fue muy bonito. Me preguntó cómo estoy, y yo le dije que qué lindo verla. Fue algo que nadie me dijo. Estoy sin palabras sinceramente”, expresó.

¿Cómo fue el abrazo de Ethel y Melissa?

Todo sucedió durante la gala del 3 de diciembre. Ethel Pozo llegó hasta el set de “El gran show” junto a sus compañeros de “América hoy” para ser parte del jurado especial invitado. Tras ingresar a escena, Gisela Valcárcel le pidió a su hija que salude a los participantes del programa, entre ellos, Melissa Paredes.