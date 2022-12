Magaly Medina se pronunciará tras sentencia: “La verdad es una y se las diré esta noche”

La conductora Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram para desmentir lo dicho por la experta en leyes Mónica Salas, que estuvo presente en el programa “D’Mañana”, donde aseguró que la ‘Urraca’ no podría hablar de su disputa legal con Lucho Cáceres en televisión ni redes sociales.

“He escuchado, he leído que hay tantos comentarios en redes sociales que no tienen nada que ver absolutamente con la verdad, de la sentencia de una jueza del caso de Lucho Cáceres… que no puedo hablar nada de él, que me tendría que ir a la cárcel, que debo pagarle 70.000 soles. Que ya casi casi soy una rea. Hay muchas cosas que el rumor popular puede esparcir, pero la verdad es solo una y se las diré esta noche”, dijo la ‘Urraca’.