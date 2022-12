Magaly desmiente que no pueda hablar de Lucho Cáceres: “¿Quién me lo ha prohibido?”

No se queda callada. Magaly Medina reapareció en su programa y comentó sobre el triunfo de Lucho Cáceres ante la demanda que le interpuso por difamación. Se comentó que la conductora de TV no podría volver a referirse al actor, sin embargo, la ‘Urraca’ desmintió esta versión y aseguró que nadie le ha prohibido hablar acerca del artista.

“ ¿Cómo que no voy a poder hablar? ¿Por qué no voy a hablar de Lucho Cáceres? ¿Quién me lo ha prohibido? Soy una periodista que tiene libertad de expresión. Este es un canal donde se me permite hablar, donde yo no tengo mordaza ni rabo de paja”, aseguró con evidente molestia.