Magaly confirma que Renzo Costa será papá de gemelos: novia de empresario luce avanzado embarazo

Renzo Costa vuelve a acaparar portadas tras revelarse que se convertirá en papá de gemelos a los 49 años junto a su actual novia Thalia. Así lo dio a conocer Magaly Medina en la última edición de su programa de espectáculos. Asimismo, indicó que supo la información de primera fuente, pero accedió a no contar nada en público por un tema de respeto a la amistad que tiene con el empresario.

Ahora, la popular ‘Urraca’ mostró imágenes exclusivas del ‘Rey de los cueros’ y su pareja en un baby shower, en el que se evidencia el avanzado embarazo que lleva. Pese a ello, el ex de Brunella Horna ha preferido mantener esta información en privado y no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el tema. De momento, no se conoce cuándo sería la fecha de nacimiento de los pequeños.