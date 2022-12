Magaly asegura que Lucho Cáceres la amenazó: “Dijo que si me veía en la calle me iba a pegar”

Magaly Medina no se guardó nada. Durante “Magaly TV, la firme”, la conductora se defendió de todas las maneras posibles para demostrar que la sentencia por el caso Lucho Cáceres fue injusta.

En su espacio en ATV reveló que el actor la amenazó a través de su productor y terceras personas: “Dijo que si me veía en la calle me iba a pegar”, expresó. “Así, a ese punto, me parece realmente terrible, muy violento”, agregó.