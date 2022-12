Lucho Cáceres: ¿qué papel jugó Gisela Valcárcel en el camino a la fama del actor en la televisión?

El actor Lucho Cáceres se encuentra en el ojo público tras haberle ganado el juicio a Magaly Medina por difamación y calumnia luego de que la conductora lo haya tildado de “escoria y basura” en su programa. A raíz de ello, el público le recordó episodios de su vida que lo llevaron a convertirse en la figura mediática de hoy en día.

Ha logrado protagonizar algunas de las series peruanas más exitosas de las últimas décadas como “Mil oficios”, “Así es la vida” y “De vuelta al barrio”; sin embargo, también ha incursionado en la pantalla grande y el teatro. Conoce en esta nota cuáles fueron sus primeros pininos.

Inicios en la actuación

Lucho Cáceres, desde muy pequeño, descubrió su pasión por la actuación al considerar que este arte lo ayudaba a centrarse y ‘pisar tierra’. “Ponerme en el zapato de otros personajes definitivamente fue el primer factor que me ha hecho evolucionar como persona. Yo era bastante ‘salvajito’”, dijo al programa “Día D”.

A pesar de conocer su vocación, el actor optó por estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Lima. Al finalizar su formación, se tituló de abogado, pero su destino no estaba en las oficinas y terminó dedicándose al arte.

Su primera obra se tituló “En algún lugar del corazón” junto con Salvador del Solar, a la cual le tiene un especial aprecio e incluso aún guarda parte del libreto. “Este trabajo tenía un sabor a cachuelo, era muy esporádico, muy eventual, salía por allí un comercial, un evento, un personaje”, recordó.

Lucho Cáceres como conductor en el espacio "Mundo agrario". Foto: captura de ATV

La propuesta de Gisela Valcárcel

Al ver el difícil panorama para crecer en el teatro, Lucho Cáceres incursionó en la TV. En 1996 ingresó como conductor del extinto espacio televisivo “Mundo agrario”, emitido a las 5 a. m. por América TV, canal en el que también iniciaba Gisela Valcárcel, quien vio el potencial del artista y lo invitó a sumarse a su equipo.

“Gisela me ve en el estudio 4 grabando ‘Mundo agrario’ y nos saludábamos. Me vio bailando, sin el terno, me vio en otro contexto y le dijo a su productora que me ofreciera ser modelo , y cuando me lo ofrecieron me parecía una oferta rara, no me veía ahí”, reveló el actor al dominical de ATV.

Este recordado programa sirvió como trampolín a la fama para el actor, puesto que luego empezó a trabajar en las recordadas series “La rica Vicky” y “Amor serrano”, pero nada se comparó con la llegada del fenómeno televisivo “Mil oficios”, espacio en el que dio vida al ‘Buen Kikín’.

Sus planes actuales

Lucho Cáceres sigue inmerso en el mundo escénico a sus 53 años. Actualmente, está enfocado en el teatro SinVERgüenza, el cual fundó en 2010, y está conformado por actores invidentes y de baja visión de Cercil (Centro de rehabilitación de ciegos de Lima).

El sábado 3 de diciembre se presentaron en la semifinal de “El gran show” para promocionar su nueva obra llevada a cabo en el Teatro Julieta en Miraflores. Asimismo, el artista nacional reflexiona sobre la indiferencia que reciben las personas con discapacidad en nuestra sociedad limeña.