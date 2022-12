¿Por qué Lucho Cáceres se rehusó a actuar con Stephanie Valenzuela hace 5 años?

¡Para no creer! En el reality de baile “El gran show”, al igual que en los demás programas que ha conducido Gisela Valcárcel, siempre se ha generado polémica y todo lo que trae consigo. Muchos peruanos recuerdan con humor o sorpresa algunos episodios en dicha competencia, entre los que queda en la memoria la vez que el actor Lucho Cáceres se opuso a demostrar su talento en el mismo espacio televisivo que la modelo Stephanie Valenzuela.

¿Qué pasó realmente? A continuación te brindaremos todos los detalles de cómo nació dicha enemistad entre ambos artistas que, si bien están enfocados en un rubro similar, se caracterizan por una formación completamente diferente.

¿Por qué Lucho Cáceres no quiso bailar en la misma pista que Stephanie Valenzuela?

La conductora Gisela Valcárcel presentó en su programa a Stephanie Valenzuela el pasado 15 de junio del 2019 y contó una anécdota que sorprendió a más de uno sin revelar la identidad de la persona en mención: “¿Saben? Hemos llamado a medio Lima y un actor me escribió y me dijo: ‘¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela’. Qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocables, a veces y no todos”.

Horas más tarde, el artista dio la cara y expresó, a través de su cuenta de Facebook, lo siguiente: “ ¡Fui yo, yo dije: ‘NO’! Uno es libre de elegir cuándo y dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto ”. Este fue un quiebre en la amistad de años que habían cultivado los dos famosos.

Lucho Cáceres le responde a Gisela Valcárcel. Foto: Screenshot del Facebook de Lucho Cáceres

Si bien la dueña de GV Producciones, Gisela Valcárcel, respondió la postura de su entonces amigo Lucho Cáceres, quien sí lo hizo fue la hija de la empresaria, Ethel Pozo, que comentó el post diciendo: “Tu primer trabajo como modelo fue al lado de mi mamá. Lamento tener que leer que con tu post invocas a que la gente la agreda. Creer esto de personas que no nos conocen es algo tolerable... El desconocimiento y la libre expresión es válido. Pero, ¿de ti?”.

¿Qué dijo Stephanie Valenzuela sobre la actitud soberbia de Lucho Cáceres?

La cantante Stephanie Valenzuela, al enterarse la postura del reconocido actor Lucho Cáceres, prefirió optar por una postura de respeto hacia él porque estaba muy enfocada en su carrera. En ese sentido, expresó a “El gran show”: “ A la gente que no piensa igual que yo o que no me respeta o no le caigo bien, igual los voy a respetar porque yo estoy metida en lo mío , avanzando y sin mirar atrás o al costado. Voy a seguir adelante”.

Además, la bailarina acotó: “Gisela (Valcárcel) se alegra porque estoy aquí (en el reality) y me valora y la producción también. Saben del esfuerzo que hago, que ensayo de más...”. Al parecer, no tuvo el menor ánimo de tener algún problema con el también profesor de teatro, por lo que prefirió hacer caso omiso.

¿Por qué sorprende que Gisela Valcárcel estuviera en contra de la postura de Lucho Cáceres?

Para muchos que siguen la trayectoria de Gisela Valcárcel y Lucho Cáceres desde hace años es muy extraño que ambos tengan diferencias, ya que han mantenido una buena amistad desde bastante tiempo atrás. No solo ante las pantallas de televisión, sino también detrás de ellas.

Este año 2022, el artista volvió a la academia de “El gran show” para capacitar a todos los participantes quienes presentaron un reto de actuación. Así lo dejó ver la popular ‘Señito’ en sus historias de Instagram. Todo indicaría que dejaron atrás los malos ratos.