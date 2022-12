Gino Pesaressi está ilusionado y comenta si se trata de su bailarina de “El gran show”

Gino Pesaressi fue invitado al programa “América hoy” este lunes 5 de diciembre. Los conductores aprovecharon para consultarle detalles de su vida romántica tras estar soltero por casi cuatro años. “Ahora estoy creyendo un poco más en el amor”, dijo en un inicio.

Luego, comentó que sí estaba conversando con alguien, por ello, Ethel Pozo consultó si se trataría de su compañera de baile en “El gran show”. “No estoy saliendo, pero estoy hablando con alguien que me cae muy bien, no me gusta salir con mucha gente del medio (...) No, yo soy muy profesional con eso; además, yo la quiero mucho a Ale, es lo máximo, gran bailarina. La respeto mucho”, resaltó.