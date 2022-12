Facundo González emocionado por ser coanimador de Gisela: “No me lo esperaba”

En la última edición de “El gran show”, el participante Facundo González fue sorprendido cuando Gisela Valcárcel le hizo una singular propuesta. La popular ‘Señito’ le prometió al integrante de “EEG” que la acompañaría en la coanimación si ella seguía al frente del show el año que viene.

“ ¿Qué, Facundo el próximo año va a ser animador? Si el próximo año yo soy animadora, él estará conmigo ”, le dijo la conductora al guerrero, lo que causó asombro en todos los presentes, entre ellos, Ethel Pozo.

Gisela Valcárcel anunció que Facundo González la acompañará en la conducción. Foto: capturas América TV

Facundo González está feliz por propuesta de Gisela Valcárcel

El argentino Facundo González fue consultado por “América espectáculos” sobre la decisión de Gisela Valcárcel y no pudo evitar mostrarse contento debido a la noticia que recibió en pleno programa de “El gran show”.

“Es una noticia increíble, como que no puedo creer, pero muy contento, muy feliz... Giselita es una mujer de palabra, así que le creo. No me lo esperaba nunca, pero creo que uno debe ir evolucionando ”, aseguró el ‘Wacho’.

Facundo González es finalista en “El gran show”

Este sábado se llevó a cabo la semifinal de “El gran show” y Facundo González es uno de los participantes que dejará todo en la pista de baile para alzar la ansiada copa del conocido programa de baile.

El modelo argentino tendrá que competir con Santiago Suárez, Melissa Paredes, Gino Pesaressi y Milena Zárate. La final del show de la ‘Señito’ se realizará este sábado 10 de diciembre.