Ethel Pozo revela por qué se alejó de Melissa Paredes: “No puedo con la hipocresía”

Durante “América hoy”, Ethel Pozo habló sobre su verdadero motivo para alejarse de su alguna vez amiga Melissa Paredes. “Me dicen un día vamos a grabar con Melissa Paredes y Leysi Suárez, entonces a mí lo último que puedes decir es que soy hipócrita, no puedo con la hipocresía. Entonces, cómo voy a grabar con alguien con quien no me hablo desde hace un año y en el programa de la cocina es alegría, diversión”, afirmó la conductora.

A su vez, mencionó que marcó distancia de la modelo por su tiempo en “Mujeres al mando” de Latina. “Efectivamente, la vida nos separó, pero yo no soy quién para juzgar a Melissa ni nadie a mí, fue porque cuando ella se fue a otro programa en diciembre, un programa que ya no existe, fue y dijo que habíamos sido malas amigas y que le dimos la espalda. Eso no corresponde a la verdad”, dijo.