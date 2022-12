Ethel Pozo no descarta trabajar nuevamente con Melissa Paredes en TV: “Chamba es chamba”

Luego del enternecedor encuentro que tuvieron Ethel Pozo y Melissa Paredes en la reciente gala de “El gran show”, muchos pensaron que las excompañeras de conducción volverían a ser cercanas. No obstante, la hija de Gisela Valcárcel aclaró que no tiene pensado retomar comunicación con la participante de “El gran show”.

De esta forma, durante una ronda de preguntas, le consultaron a la presentadora si en el futuro estaría dispuesta a trabajar nuevamente con ella en “América hoy”. “No es que acá yo acepto o no acepto. Yo trabajo en este canal, me contratan y voy a trabajar con quien me digan. Acá hemos dicho que hasta si traen a los ex, trabajo es trabajo, chamba es chamba y yo soy dependiente ”, detalló.