Ethel le aclara a Janet Barboza por defender la relación de Gisela y Facundo: “No le conviene”

Fuerte y claro. Ethel Pozo fue consultada por los constantes coqueteos entre Gisela Valcárcel y Facundo González. Esto luego de que la conductora de “América hoy” visitara el set de “El gran show” y fuera sorprendida por el modelo argentino al ser llamada ‘hija’ frente a cámaras. No obstante, indicó que no es la primera vez que lo hace.

“Salgo por el baño o los camerinos y me sigue llamando hija, entonces lo miro con mirada de desprecio 2022 ″, manifestó la figura de América Televisión.

Ethel Pozo no pasó un buen momento durante su visita a "El gran show". Foto: composición LR/América TV

¿Ethel Pozo aprueba los coqueteos de Gisela y Facundo?

Ante las persistentes consultas, Ethel Pozo aclaró que no está en contra de las decisiones de su madre. De hecho, será la primera en felicitarla en caso se vuelva a enamorar, pero no está de acuerdo con las confianzas entre Gisela Valcárcel y Facundo González.

“Tienes que dejar fluir a tu madre, tú ya estás casada, estás feliz y tu mamá tiene derecho, Ethel”, mencionó Janet Barboza al intentar defender el comentado romance.

Tras ello, Ethel Pozo tomó rápidamente la palabra y aseguró que el chico reality no es un buen pretendiente para su progenitora. “Soy una persona emocionalmente madura y sé qué le conviene a mi madre, a usted y a mis hijas, y eso no conviene” , detalló.

Ethel Pozo incómoda porque Facundo González la llamó ‘hija’

Un tenso momento se vivió en la última gala de “El gran show” luego de que Facundo González le dijera ‘hija’ a Ethel Pozo, sin imaginar que la ahora esposa de Julián Alexander no tendría una buena reacción. “Hija mía”, fue el comentario del argentino que dejó a todos sorprendidos.