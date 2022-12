Ethel descarta haber retomado amistad con Melissa tras abrazo en EGS: “Nuestros caminos se separaron”

Aún no es parte de su círculo cercano. Ethel Pozo y Melissa Paredes se reencontraron en la última gala de “El Gran show”, y protagonizaron un momento muy emotivo. Las examigas se dieron un efusivo abrazo en medio de las lágrimas y expresaron la gran nostalgia que sentían por volver a verse.

Es importante recalcar que Pozo afirmó que había terminado su lazo amical con la exreina de belleza luego del escándalo de infidelidad con Anthony Aranda , debido a que “no estaba de acuerdo con sus acciones”.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

Pese al dulce reencuentro, la conductora de “América hoy” fue enfática al afirmar que la amistad con la ex chica reality solo “quedará en un bonito recuerdo”.

“Creo que las cosas se dan, el tiempo es así. No sé si tenía que darse, pero yo conocí a una Melissa maravillosa cuando éramos amigas… y creo que eso siempre se va a dar. Siempre vamos a recordar cada una a la Ethel y Melissa de ese momento… Quizás nuestros caminos se separaron, se fueron para otro lado, pero siempre hay un bonito recuerdo ”, declaró la hija de Gisela Valcárcel a “América espectáculos”.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Por otro lado, la participante de “El gran show” se mostró mucho más emocionada por haber visto a Ethel y admitió que todavía existe “una conexión” con su antigua compañera de conducción.