Ethel Pozo cree que Facundo González “no le conviene” a su madre, Gisela Valcárcel

No lo aprueba. Ethel Pozo, la conductora de “América hoy”, se mostró bastante incómoda en la última gala de “El gran show” luego de presenciar los coqueteos entre Gisela Valcárcel y Facundo González.

La también influencer se quejó de la actitud del argentino, que la llamó ‘hija’ en vivo durante la emisión del programa del sábado.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

La esposa de Julián Alexander declaró para las cámaras de “América espectáculos”, espacio en el que se sinceró y dijo que Facundo no es la mejor opción para su madre y que no está de acuerdo con el juego televisivo entre la ‘Señito’ y el participante de “Esto es guerra”.

“Salgo por el baño o los camerinos y me sigue llamando hija, entonces lo miro con mirada de desprecio 2022″, manifestó fastidiada la conductora de América Televisión.

Y la situación no quedó ahí, sino que su compañera de “América hoy” Janet Barboza le sugirió que dejara a su progenitora divertirse y “ser ella”.

“ No seas tan tóxica, tienes que dejar fluir a tu madre, tú estás casada, estás feliz, ella tiene derecho ”, replicó la ‘Rulitos’. Pero Pozo no se quedó callada y le contestó a la ‘Reina de las movidas’: “Soy una persona emocionalmente madura y sé qué le conviene a mi madre, a usted y a mis hijas, y eso no conviene”.

“A nadie le va a gustar que su mamá esté haciendo esas bromas... Juegos con juegos. Yo estaré alegre cuando (la relación) sea algo real, por supuesto, será maravilloso”, señaló Ethel en su matinal.

Ethel Pozo incómoda por coqueteos de Gisela y Facundo en reto de “El gran show”

Ethel Pozo fue invitada, junto con su compañeros de “América hoy”, a la semifinal de “El gran show”, pero ella no imaginó que tendría que presenciar en vivo y en directo los constantes coqueteos de su madre, Gisela Valcárcel, y Facundo González. Todo sucedió luego de que la popular ‘Señito’ aceptara subir a una esfera voladora acompañada por el modelo argentino.

Tras ello, la presentadora del programa matutino se mostró incómoda por ver al chico reality agarrando a su mamá de la cintura mientras todos los presentes le pedían que no la suelte. “¿Para qué ha querido entrar?”, comentó al inicio molesta, para después pedir que Santiago Suárez sea el que la ayude a bajar. “Que te ayude Santiago mejor; Santiago es mi amigo”, agregó. “No, no. En Santiago confío”, finalizó