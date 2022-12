Yiddá preocupada por falta de apoyo de las empresas a su chocolatada benéfica: “Voy a presionar”

Cada vez estamos más cerca de la Navidad. Así, Yiddá Eslava ha expresado su preocupación debido a que no ha recibido el apoyo suficiente para poder sacar adelante la chocolatada benéfica que realiza todos los años.

Mediante sus redes sociales, la actriz contó que los empresarios e influencer no han tomado el compromiso de poder colaborar con esta iniciativa de fin de año, y lamentó que muchos no hayan querido involucrarse con este gesto.

¿Qué dijo Yiddá Eslava?

Con un video que publicó en su cuenta de Instagram, Yiddá Eslava hizo un llamado a todos sus seguidores para que ayuden con la difusión de su evento, pues no ha recibido el apoyo esperado y aseguró que está contra el tiempo, por lo que se encuentra bastante angustiada.

“Tenemos que hacer plan difusión. Vamos a etiquetar a todos el mundo e invitar a las empresas. Ya empezamos a hacer roche. Voy a presionar, porque estamos contra el tiempo”, señaló.

“Estoy con esta cara porque la verdad que SI seguimos como estamos no sé si vamos a llegar. Si bien están donando, hasta ahora ninguna empresa ha escrito de forma concreta. No se les pide donar un montón, la verdad, con comprometerse con una o dos docenas de panetones (basta) . Hay muchas reproducciones del video, pero no se refleja en las cuentas”, sostuvo.

Yiddá Eslav lamenta que algunos se hayan hecho los de “la vista gorda”

“Nadie tocó la puerta para decir ‘voy a dar tanta cantidad’, tampoco los influencers lo ha compartido. Otros se hicieron los ciegos, sordos y mudos. Vamos con fuerza, ayúdenme”, finalizó.