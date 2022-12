Maricielo Effio envía indirecta a “El gran show”: “Recuerdo cuando me robaron una copa”

¡Vivió un mal momento! Maricielo Effio trabajó en más de una temporada en “El gran show” no solo como artista invitada, sino también como asesora en coreografía del reality de baile más visto de la televisión peruana.

No obstante, no todo fue color de rosa y su experiencia en la pista de Gisela Valcárcel no fue la mejor. Por eso, decidió recordar lo que pasó en la final del 2011, cuando concursaba para llevar y levantar la copa de dicho episodio.

¿Qué dijo Maricielo Effio acerca de “El gran show”?

“Cómo recuerdo cuando me robaron una copa con jurado de pie hace 11 años (2011) y nunca me dieron la chance a una revancha. Otra hubiera sido la historia …”, comentó la bailarina profesional Maricielo Effio.

Al parecer, la empresaria estaría refiriéndose a la modelo Melissa Paredes, quien volvió al concurso “El gran show” para buscar reivindicar su imagen, que se vio afectada el año pasado por el escándalo que protagonizó con Anthony Aranda.

Yahaira Plasencia agradeció a Maricielo Effio por darle clases cuando lo necesitaba

La cantante Yahaira Plasencia no solo se dedica a la música, sino que busca más oportunidades de negocio, como su academia de baile, que inauguró el pasado 31 de enero. Ese nuevo emprendimiento tuvo como madrina a la danzarina profesional Maricielo Effio, a quien la salsera le tiene mucho cariño.