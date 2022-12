Magaly Medina y Lucho Cáceres: ¿cómo inició la enemistad entre la conductora de TV y el actor?

En los últimos años, la conductora de televisión, Magaly Medina y Lucho Cáceres han protagonizado una de las enemistades más famosas de la televisión peruana, pues cada vez que han tenido oportunidad se han dicho de todo, desde fuertes indirectas hasta comentarios subidos de tono.

En la actualidad, ambos se encuentran vigentes en la pantalla chica: Magaly conduciendo un programa de espectáculos y Cáceres actuando en telenovelas como “De vuelta al barrio”. ¿Quieres conocer cómo empezó su rivalidad? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cómo se originó la enemistad entre Magaly Medina y Lucho Cáceres?

Se cree que Magaly Medina y Lucho Cáceres, iniciaron su enemistad en el 2005 cuando la presentadora hizo público un video en donde se le ve al actor detenido en una comisaría y en aparente estado etílico.

Lucho Cáceres es un conocido actor peruano. Foto: La República.

A partir de ese suceso, los problemas entre ambos se acrecentaron debido a que la popular ‘Urraca’ lo acusó en varias oportunidades de ser una persona muy violenta, e incluso lo tildó de “matón”.

Pero las cosas no acabaron ahí, en el 2020 Lucho publicó una fotografía de Magaly con esposas y aseguró que aún no lograba resocializar, lo que generó la molestia de la conductora que no dudó en recordarle la primera vez que lo vio bajo los efectos de sustancias ilícitas.

“Públicamente, te voy a decir: ¿Tú estás rehabilitado ya? De aquella cosa en la que te metiste, por la que alguna vez nos diste un espectáculo realmente patético. ¿Eres el mismo Lucho Cáceres de esos años? Así como me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga. Sigues consumiendo las mismas sustancias que, en el 2005, nos permitieron a mí y a todos los televidentes verte en ese estado patético. ¿Este señor viene a darme lecciones de moral?”, aseveró Medina.

La vez que Lucho Cáceres le recordó a Magaly Medina su paso por la cárcel. Foto: Facebook

Un año después, Cáceres decidió denunciar a Magaly por llamarlo “basura y escoria” durante la emisión de su programa en ATV. “Ya son muchos años de insultos. Una década donde siempre he recibido calificativos de patán, matón, pobre diablo, mediocre, imbécil. No hay marcha atrás en esto”, dijo el actor cuando dio a conocer sobre su primera denuncia.

Cabe resaltar que este domingo 4 de diciembre, se anunció que Lucho Cáceres ganó el juicio que le interpuso a Magaly, por lo que la presentadora de TV deberá pagarle 70.000 soles, además de cumplir 2 años de pena privativa de libertad, tal como lo confirmó la juez María del Pilar Castillo del Primer Juzgado Penal.