¿Traicionó a Magaly? Cuy de “EBDT” reaparece junto a Ethel Pozo en programa de América TV

El querido Cuy de “En boca de todos” reapareció en las pantallas de América Televisión al estar presente en la reciente edición de “En esta cocina mando yo”, al lado de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, presentadores del programa. Esto, pocos días después de ser visto en el set de Magaly Medina, quien le ofreció trabajo en su espacio de espectáculos.

Tras ello, se confirma que la popular mascota no formará parte del personal de “Magaly TV, la firme” pese a no tener trabajo fijo desde la cancelación del espacio televisivo conducido por Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón. No obstante, parece que sus apariciones en las pantallas de América TV no han llegado a su fin.