Lucho Cáceres gana juicio por difamación contra Magaly Medina: “Deberá pagar 70.000 soles”

Obtuvo justicia. Lucho Cáceres ganó el juicio por difamación y calumnia que interpuso contra Magaly Medina, luego de haberlo insultado a nivel nacional en su programa. Ahora, la conductora deberá pagarle 70.000 soles. Además, se le impuso dos años de pena privativa de libertad, así lo confirmó la juez María del Pilar Castillo del 1er Juzgado Penal.

Y es que la conductora de “Magaly TV, la firme” cometió los delitos contra el “honor, injuria y difamación agravada”, contra el artista nacional. La sentencia se dio de manera virtual y cabe resaltar, que a esta no se presentó Medina ni su abogado, a pesar de haber sido notificados. Como se recuerda, la figura de ATV aseguró en varias ocasiones que el actor tuvo comportamientos violentos hacia sus reporteros y por ello lo tildó de “matón”.

Abogado de Lucho Cáceres advierte a Magaly Medina

Humbero Abanto, abogado de Lucho Cáceres, revela que Magaly Medina deberá cuidar los términos que emplea en su programa para referirse al actor u otras figuras, pues si otro personaje le hace juicio por el mismo delito, la sentencia sí se haría efectiva.

“La señora Magaly tildó de escoria y basura a mi representado en junio del 2020. Como es comprensible, es un daño a su honor, él entabló un juicio que ganó finalmente. La señora puede apelar, pero confío que la justicia se ratifique”, indicó a El Popular.

“La señora no puede incurrir en esa falta, porque de ocurrir otro juicio por un término similar, la medida se hará efectiva (dos años de cárcel” , resaltó. Ahora, la ‘Urraca’ tendrá que cumplir reglas de conducta, como no cambiar de domicilio ni ausentarse del lugar de su residencia, comparecer obligatoriamente, en forma mensual, ante el Registro de Control Biométrico, y por último, pagar la reparación civil al querellante.

¿Cómo inició el enfrentamiento entre Magaly y Lucho Cáceres?

Lucho Cáceres y Magaly Medina han demostrado no tener una buena relación desde años atrás, ya que cada uno ha aprovechado sus medios para atacarse mutuamente, sin embargo, la gota que derramó el vaso fue en julio del 2020 cuando el actor realizó una publicación en su cuenta de Facebook donde señala que la conductora no se había resocializado tras haber estado en la cárcel en 2008.

Publicación en redes sociales habría desatado la furia de la conductora de televisión. Foto: Facebook.

La esposa de Alfredo Zambrano no se quedó callada y le respondió a su estilo en su programa. “No pierdo mi tiempo en escoria, en basura, yo no meto mi mano al desagüe, quédate en el basural de donde saliste, Lucho Cáceres”, expresó.

Otros enfrentamientos

En febrero del 2022, Magaly se refirió a Lucho Cáceres en su programa luego de que este haya insultado a un chófer de un bus de transporte público, a quien acusó de congestionar el tráfico en una avenida miraflorina. La conductora dijo que no es el único episodio violento que ha tenido el artista nacional, y recordó los ataques hacia su equipo de prensa.

“A mí me ha parecido toda la vida un matón. Este viral donde se muestra tal cual es, lo voy a poner. Cuando lo vuelva a llamar ‘matón’ en este programa, espero no me demande porque el término ‘matón’ se lo ha ganado a pulso(...) ¿Qué le da derecho a este matón a insultar a la gente humilde?”, dijo en un inicio.

Magaly Medina criticó a Lucho Cáceres por mostrarse agresivo en público. Foto: composición/ La República