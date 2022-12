“El gran show”: ¿quiénes son los finalistas del reality de Gisela Valcárcel?

“El gran show” va llegando a su fin. El pasado sábado 3 de diciembre se vivió la semifinal, en la cual Milena Zárate y Gino Pesaressi se batieron en duelo al haber sido sentenciados. Asimismo, los conductores de “América hoy” fueron los invitados especiales y calificaron la performance de los participantes.

Santiago Suárez, Melissa Paredes y Facundo González compitieron en busca de obtener el puntaje más alto de la noche y, para ello, llevaron refuerzos, entre los cuales se encontraban Brunella Torpoco y Karen Dejo.

¿Quiénes pasaron a la final?

Milena Zárate llevó como refuerzo a dos conocidas drag queens e hizo brillar la pista de baile; sin embargo, esto no fue suficiente y recibió un bajo puntaje. “Yo respeto al jurado y siempre queremos dar cosas distintas, cosas que le den un toque diferente y marcar la diferencia”, comentó al inicio.

Al final, la artista colombiana resaltó que siempre toma en cuenta las devoluciones para mejorar y no teme a ser eliminada. “Siempre lo escucho, lo analizó con mi equipo de trabajo. Contenta, feliz, Gisela. Lo que hago acá me apasiona, me encanta. Pase lo que pase, quiero marcar un precedente. Que recuerden que Milena está acá”.

Sin embargo, no superó a Gino Pesaressi y fue la eliminada. Para sorpresa de todos, el jurado tomó la decisión de usar su último salvavidas y así le dio una segunda oportunidad a Milena. De esta forma, los cinco participantes pasaron a la final.

“El gran show”: Melissa Paredes y Ethel Pozo se reencuentran

Tras ser presentado el equipo de “América hoy”, Gisela Valcárcel le pidió a su hija, Ethel Pozo, que salude a Melissa Paredes. Como se recuerda, estas figuras no se veían de hace un año a raíz del ampay de la actriz con Anthony Aranda. Ambas se unieron en un cálido abrazo e incluso la actriz no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.