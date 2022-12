¿Quién es ‘Dodoria’, el cómico ambulante que reemplazó a Mayimbú en el elenco del ‘Chino Risas’?

Mayimbú y su salida del elenco del ‘Chino Risas’ era un hecho que muchos usuarios en redes sociales venían solicitando al señalar la hosca personalidad del exintegrante de “Verano extremo”.

Paralelo a esto, ‘Dodoria’, otro integrante de la banda del ‘Chino Risas’, venía cobrando mayor protagonismo, e incluso era presentado en algunos shows como el reemplazo de José Luis Mendoza Páucar, nombre real de Mayimbú, algo que finalmente sucedió.

‘Chino Risas’: ¿Quién es ‘Dodoria’?

El nombre real del cómico ‘Dodoria’ es Miguel Ángel Herrera Cabello. Tiene 36 años y es padre de dos hijos de 16 y 6 años. En su barrio de Collique (Comas), era conocido como ‘Micky’ hasta antes de su ingreso al elenco del ‘Chino Risas’.

A diferencia de otros cómicos ambulantes, él no llegó a tener interés en ser un artista de la calle y trabajaba como taxista.

“ Al ‘Chino Risas’ lo conozco años porque iba a la Alameda Chabuca Granda a verlo” , contó el cómico ‘Dodoria‘ en conversación con La República.

Según dijo, fue su primo Deyvi Garate, el ‘Morenaje color del Aguaje’, quien se lo presentó en persona. Y un día, hace tres años, lo llamó para que le haga movilidad al ‘Chino Risas’. Así, de a pocos, comenzó a participar en los sketchs que hacían para redes sociales.

“Mi primera grabación fue con el ‘Cholo Juan’, como un niñito comelón. Como era gordito, el ‘Chino Risas’ me vio gracioso y dijo: ‘Métanlo’”, relató. “Estaba nervioso, porque no era cómico, pero el ‘Chino’ me decía: ‘Hazlo así, sí te va a salir’”.

Y fue por petición del ‘Chino Risas’ que comenzó a aparecer en los videos que los otros cómicos ambulantes hacían para sus respectivos canales de YouTube.

Su nombre artístico, ‘Dodoria’, nació cómo una broma relacionada con los personajes de Dragon Ball. “En medio de la chacota, alguien pregunta: ‘¿Qué chapa le ponemos a él?’. Si aquí tenemos un Mayimbú y un ‘Gohan’ (a Miguelito Drums le decían así), salió el ‘Chino’ y dijo: ‘Como es gordito, podría ser ‘Dodoria’”.

‘Dodoria’ y la rivalidad con Mayimbú

“Cuando yo conocí a Mayimbú, el ‘Chino Risas’ le dijo: ‘Mira, pórtate bonito, tomate fotos con la gente. Yo ya tengo otro Mayimbú”, contó ‘Dodoria’, quien reconoce que el otro cómico se llegó a sentir cohibido, y más aún cuando, durante un viaje a la selva, el ‘Mostrito de la Risa’ hizo que Miguel Ángel se corte y tiña el cabello igual a como lo usaba José Luis Mendoza Páucar.

“Él gordito es picón y empezó a buscarme la sin razón. Él se sentía reemplazado” , dijo.

No obstante, el cómico ‘Dodoria’ enfatiza en que sus acciones imitando a Mayimbú las hace como broma y que no existe rivalidad entre ambos.