Nabito pide ayuda para poder tratar su enfermedad en el extranjero: “Yo quiero seguir trabajando”

El cómico Jhon Sandoval, más conocido como Nabito, abrió las puertas de su hogar para el programa “Estás en todas” y narró la difícil situación que atraviesa tras enterarse de que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El comediante afirmó que se siente más “aliviado” por expresar el mal que afronta y se siente gratificado por el apoyo que recibe por parte de su familia.

Tras detallar que acudió a varios especialistas en el país, la reportera le consultó a Nabito si es que está analizando irse al extranjero para tratar su enfermedad. Ante esto, Sandoval dijo que sí. “ No sé qué más hacer, he ido a quiroprácticos. No es que yo quiera ayuda para sentarme y no hacer nada. No, yo sigo chambeando, quiero seguir chambeando” , dijo el humorista y no pudo evitar quebrarse. Además, relató que él seguirá laborando en su canal de YouTube, así como en la TV en el programa “El reventonazo de la Chola”.