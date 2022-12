‘Mayimbú’ irrumpió en la farándula nacional a inicios del 2016 luego de aparecer en uno de los segmentos playeros del extinto programa “Verano extremo” y en el reality “Bienvenida la tarde”. Gracias a su alegre espíritu y sus ocurrencias logró ganarse el cariño del público.

José Luis Mendoza Paucar, nombre real del cómico ambulante, se inspiró en un personaje de Dragon Ball y marcó como sello personal su peculiar forma de bailar, su grito ‘meeh’, e incluso grabó el tema musical “Siete colores”.

Su presencia en la pantalla chica le permitió presentarse en eventos en discotecas donde facturaba hasta 7.000 soles semanale. Estas jugosas cifras llamaron la atención de otros cómicos y por ese motivo uno de ellos intentó robarse su imagen al tener una complexión física similar, y se proclamó ‘Mayimbú Jr’. Esto no fue del agrado de Paucar, quien denunció el hecho.

‘Mayimbú Jr’ se defiende

El extinto programa “Espectáculos” de Latina, bajo la conducción de Jazmín Pinedo, presentó el caso de ‘Mayimbú’, quien, acompañado de cámaras de varios medios, llegó hasta la discoteca donde se presentaba su contrincante.

“Que llamen al encargado, porque la gente está que me critica por redes sociales. Yo quiero saber quién es el que me está imitando”, expresó al comienzo el cómico. “La gente se deja estafar. Usan mi imagen, mi nombre, y todavía se ha puesto ‘Mayimbú Jr’”, agregó.

'Mayimbú' fue en compañía de las cámaras de Latina en busca del impostor. Foto: captura de YouTube

En el lugar se encontraba un agente de seguridad que no lo dejaba ingresar y negaba que el otro joven se encontrase allí; sin embargo, momentos después, un asistente se acercó a la puerta y desmintió su versión.

Al final, el examigo de ‘Carloncho’ ingresó al local y bailando esperó a su oponente. Luis Antony Pozo, alias ‘Mayimbú Jr’, arribó tranquilo y aseguró de que no estaba copiando a nadie. “En ningún momento he usado su foto. No me estoy haciendo pasar por él”, manifestó para las cámaras de Latina.

Reveló por qué quiso imitar el mismo personaje. “La otra vez fui a la playa y ‘Carloncho’ me dijo que me parecía a ‘Mayimbu’. Por eso me ilusioné y me hice el corte (de cabello), y esta es mi segunda presentación. Yo también quiero ganar sencillo”, comentó el joven en aquel entonces.

‘Mayimbú’ vs. ‘Mayimbú Jr’

“¿Estás usurpando la identidad de ‘Mayimbú’?”, preguntó el reportero a Luis Anthony Pozo. “Eso está prohibido, está contra las reglas. Usa tu nombre; ponte ‘El Gordo’; no uses ‘Mayimbú’, porque eso me representa”, reclamó consternado el ex chico reality.

Ante las acusaciones, el joven aceptó las similitudes, pero resaltó que no le robaba su imagen. “‘Mayimbú’ es un personaje de Goku y no es un nombre que hayas creado o que el ‘Chino Risas’ te haya puesto (…). ¿Dónde están los papeles que dicen que tú lo has creado?”, agregó. Aun así, el intérprete de “Siete colores” indicó que creó su apodo en los años 90.

Al final, ambos tuvieron un duelo de baile en el que demostraron quién representaba mejor el personaje y también dijeron algunas frases célebres, como “agüita pa’ ti” o “son cosas de la vida”. “Acá está mi DNI, mi nombre artístico. Él no tiene documentos porque es menor de edad. No puedes usar menores para trabajar en eventos”, argumentó al finalizar Paucar.