¿Cómo llegó a la fama ‘Mayimbú’? ‘Carloncho’ revela cómo conoció al cómico ambulante

José Luis Mendoza Páucar, mejor conocido como ‘Mayimbú’, es un cómico ambulante que desde los cuatro años conoció la indiferencia de la gente al vivir en las calles y atravesar por momentos difíciles. En el camino se formó como tal, e incluso logró trabajar con figuras como el ‘Chino risas’. Sin embargo, en 2016, tuvo un golpe de suerte y terminó en la TV.

‘Mayimbú’ y su paso por “Verano extremo”

En aquella época se emitía el programa “Verano extremo” y uno de sus segmentos se llevaba a cabo en la playa Agua Dulce, y estaba a cargo de ‘Carloncho’, quien interactuaba con el público. En uno de los programas, el cómico ambulante apareció y dejó maravillado al también locutor radial por su carisma y su don para hacer reír a la gente.

Desde ese momento, aquel par no se separó, al menos durante ese año, y trabajaron juntos gradualmente. Después, José Luis fue invitado a participar en el reality de “Bienvenida la tarde”. Su fama fue tal que Beto Ortiz lo invitó a participar en “El valor de la verdad”, donde ‘Carloncho’ reveló detalles su amistad con el humorista y su camino a la fama.

¿Cómo se conocieron Mayimbú y Carloncho?

Antes de comenzar con el cuestionario, Beto Ortiz conversó con ‘Carloncho’ y este le comentó la circunstancia en la que conoció a ‘Mayimbú' y cómo logró convertirse en una de las estrellas de “Verano extremo”. Asi también bromeó que el primer sueldo del cómico fue una bolsa de pan de un sol.

“Técnicamente, el primer espontáneo fue ‘Mayimbú (...) Para hacer algo diferente en la playa porque se me ocurría todos los días muchas cosas para generar situaciones”, comentó y resaltó que al final de las grabaciones, le preguntó si podía seguir apareciendo en el segmento. “Él me siguió hasta el final”, agregó.

'Carloncho' y 'Mayimbú' en "Verano extremo". Foto: captura de Latina

“Compramos una bolsita de pan de a sol y lo compartimos y me dijo: ‘¿Puedo venir mañana?’, y le dije: ‘Eso no depende mi, habla con producción, pero sí me gustaría que vengas’. Porque el primer día generó tanta risa en la gente y vi un vínculo instantáneo con la cámara, entonces me dije ‘él me va a ayudar mucho, no solo participar, sino para generar chiste, porque él genera risa” , reveló la expareja de Rosángela Espinoza.

‘Carloncho’ apostó por José Luis Mendoza Páucar porque quería romper con el perfil de figuras que aparecen en la pantalla chica. “Era la contrapropuesta a lo que se veía en TV, sobre todo en los realities juveniles. Dije: ‘Va a venir ‘Mayimbú' para romper estereotipos de lo que yo en realidad quería mostrar en mi bloque de playa’”, contó.

Mayimbú enfrentó a su imitador en un duelo de baile

El excolega de ‘Chino risas’ no soportó que un joven quisiera suplantar su imagen para animar en discotecas; por ello, acompañado de las cámaras de Latina, fue a confrontarlo y le pidió que dejé de “estafar” al público. Como se recuerda, el éxito de ‘Mayimbú' era tan grande en 2016, que podía ganar más de 7.000 soles semanales por presentarse en eventos.

“Que llamen al encargado, porque la gente está que me critica por redes sociales. Yo quiero saber quién es el que me está imitando”, dijo al llegar al local donde se presentaba Luis Anthony Pozo, alias ‘Mayimbú Jr.’

“‘Mayimbú' es un personaje de Goku y no es un nombre que hayas creado o que el ‘Chino Risas’ te haya puesto (…). ¿Dónde están los papeles que dicen que tú lo has creado?”, fue la respuesta del oponente. Al final, ambos se batieron en un duelo de baile para demostrar quién hacía mejor el personaje.