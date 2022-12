Mayimbú anuncia que se va de Perú tras ser despedido por Chino Risas: “No me voy a quedar atrás”

Mayimbú saltó a la fama tras ser presentado como uno de los integrantes de “Bienvenida la tarde”, programa que lo posicionó como una de las figuras de la farándula más queridas por la audiencia. Ahora, vuelve a acaparar titulares luego de que se diera a conocer que su tiempo como cómico ambulante junto con el Chino Risas se terminó, pues lo despidieron del elenco.

Aunque José Luis Mendoza Páucar, nombre real del artista, se mostró bastante afectado por la decisión, a través de redes sociales contó que no piensa detener su carrera de humorista y que se irá de Perú en busca de nuevas oportunidades.

El cómico 'Mayimbú' tuvo un breve paso por la televisión peruana. Foto: composición LR/El Popular/captura Latina

¿A dónde se irá Mayimbú?

En una reciente transmisión de TikTok, el exparticipante de “Bienvenida la tarde” sorprendió a sus seguidores al decir que se irá de Perú para proseguir con su carrera artística. Asimismo, anunció que el lugar escogido es Chile, ya que desde ahí podrá comunicarse con las personas sin problema.

“Si tengo que retirarme del elenco, lo haré, señores. Eso no me dice que me voy a quedar atrás, voy a seguir adelante porque de acá yo me voy para Santiago de Chile. Lo que me salva es que sé hablar como chileno y sé jergas de Chile, el estilo de vida de Chile”, manifestó Mayimbú.

¿Qué dijo Mayimbú sobre su despido?

Mediante una transmisión en redes, Mayimbú se sinceró sobre su inesperada salida del elenco del Chino Risas. De esta forma, expresó a sus fanáticos lo apenado que está tras la decisión tomada por su ahora exjefe.