Usuarios arremeten contra Magaly tras botar a Maicelo de su programa: “Un poco más de humildad”

Magaly Medina se encuentra en el centro de la polémica luego de haber protagonizado una discusión con Jonathan Maicelo. El cruce de palabras terminó cuando la conductora decidió echar al boxeador de su set de televisión. El hecho provocó diversas reacciones en redes sociales: varios usuarios criticaron a la presentadora por su actitud.

Magaly Medina discutió con Maicelo en vivo

En la edición del 1 de diciembre, Magaly Medina tuvo como invitado en su programa al luchador Jonathan Maicelo para hablar acerca de las peleas de box que realiza como parte de sus eventos en diversas discotecas de Lima. Minutos después de estar en el set, el deportista protagonizó un fuerte enfrentamiento en el que cuestionó a la conductora sobre su carrera.

“Magaly, tú no sabes nada, tú ni eres periodista y criticas. No sabes nada del deporte, así que no hables de un tema que desconoces”, le dijo Maicelo. “Eres más maltratadora que yo. Te gusta maltratar a las mujeres”, acotó. Magaly no toleró lo dicho por el púgil y decidió cortar intempestivamente la entrevista.

Usuarios arremeten contra Magaly

Tras lo ocurrido en el programa, Magaly Medina afirmó que decidió retirar al boxeador de su set porque “era un riesgo” tenerlo presente, ya que no sabía la forma en la que iba a actuar. No obstante, varios usuarios se pronunciaron en su cuenta de Instagram y la cuestionaron por haber tomado esa drástica medida.

“Magaly, considero que debes cambiar eso de tratar mal a tus invitados cuando no comparten tus ideas. El respeto ante todo”, “Maicelo en ningún momento levantó la voz y lo que dijo Maicelo, que es una maltratadora de mujeres, es cierto, agrede sin piedad a las mujeres”, “Maicelo no te faltó el respeto, un poco más de humildad, todos tienen distintos puntos de vista”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.