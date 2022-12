Gisela Valcárcel tras multa a Gabriela Herrera por S/ 56.000: “Los contratos tienen obligaciones”

Gabriela Herrera sorprendió al público luego de revelar que tendrá que afrontar la penalidad de 56.000 soles por haber declarado al programa “Amor y fuego” cuando participaba en el reality “El gran show”. Ante esta noticia, Gisela Valcárcel se pronunció y marcó distancia de la bailarina al asegurar que todos los participantes deben cumplir con su contrato.

Esto se ha producido luego de que la producción de América TV diera de qué hablar en los últimos días, ya que otros concursantes, como Gino Pesaressi, aseguraron que existía favoritismo en la pista de baile. Como se recuerda, 3 de diciembre se llevará a cabo la semifinal, en la que el ex chico reality y Milena Zárate están en sentencia.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

La ‘Señito’ se mostró emocionada por la recta final de su programa y afirmó estar satisfecha con el desenvolvimiento de los participantes. “Ayer vi los ensayos y son tan buenos en lo que hacen y tan dedicados... Está fabuloso, esa es la palabra... hoy lo gozarán”, comentó a Trome. También se refirió a la situación de Gabriela Herrera y resaltó que ella no está al tanto del área legal de “El gran show”.

“La parte legal que tiene que ver con los contratos no la veo yo, ya sería demasiado y el tiempo no me da. Pero es un hecho que, cuando firmo un contrato con alguien, hay obligaciones de ambos lados y esas se deben cumplir, en este caso, por parte de la productora y el artista”, agregó.

Por otro lado, pasó por agua tibia los comentarios de Gino Pesaressi. “De hecho, son las emociones las que nos juegan en contra cuando estamos presionados, y así uno dice cosas que no quiso decir, nos pasa a muchos”, mencionó al referido medio.

Gabriela Herrera y el excesivo monto de dinero que pagará a Gisela Valcárcel. Foto: composición LR/ captura de ATV/ captura de América TV

Gabriela Herrera arremete contra concursantes de “El gran show”

Gabriela Herrera especificó a “Amor y fuego” las cláusulas que tenía su contrato. “No puedo hablar a ningún canal. Cada cosa que yo hago, me lo envían por WhatsApp y me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso, pero no puedo porque yo ya tengo un problema”, dijo la artista al iniciar.

“La multa es de S/ 56.000. No solo es el de declaración a otras personas, sino también hay otras cosas ahí que se han tocado, que estamos hablando con ellos sobre eso. Hay muchas cosas atrás que no saben”, agregó.

También aprovechó las cámaras para referirse a sus excolegas. “Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le digan la verdad en la cara y eso está mal”, mencionó.