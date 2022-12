¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre multa de Gabriela Herrera por declarar a “Amor y fuego”?

¡Tremenda multa! Recientemente, la bailarina Gabriela Herrera dio a conocer que tendrá que afrontar la penalidad de 56.000 soles por haber brindado declaraciones al programa “Amor y fuego” mientras era, a la vez, participante en el reality “El gran show”. Una revelación que ha sorprendido a los seguidores del concurso de baile.

Como era de esperarse, Gisela Valcárcel no se quedó callada y se refirió a las palabras de la también cantante. A continuación, te contamos qué dijo la conductora de “El gran show” sobre esta tremenda noticia.

¿Qué dijo Gisela sobre la multa de Gabriela Herrera?

En declaraciones al diario Trome, la ‘Señito’ se refirió a la situación de Gabriela Herrera y resaltó que ella no está al tanto del área legal de “El gran show”.

“La parte legal, que tiene que ver con los contratos, no la veo yo. Ya sería demasiado y el tiempo no me da. Pero es un hecho que, cuando firmo un contrato con alguien, hay obligaciones de ambos lados y esas se deben cumplir. En este caso, por parte de la productora y del artista”, manifestó.

Gabriela Herrera arremetió contra “El gran show”

Previamente, Herrera había explicado en “Amor y fuego” las cláusulas de su contrato con “El gran show”. “No puedo hablar a ningún canal. Me tienen amarrada, porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso, pero no puedo porque ya tengo un problema”, dijo la artista frente a las cámaras del programa de ‘Gigi’ y ‘Peluchín’.

“La multa (que me han impuesto) es de S/ 56.000. No solo es el de declaración a otras personas, sino también hay otras cosas ahí que se han tocado. Estamos hablando con ellos sobre eso. Hay muchas cosas atrás que no saben”, agregó la bailarina.