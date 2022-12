JB invita a Gabriela Herrera y manda indirecta a Gisela: “Es tan buena que tuvieron que sacarla”

Gabriela Herrera estuvo como invitada en “JB en ATV” este sábado 3 de diciembre, luego de haber sido expulsada de “El gran show”. Por ello, Jorge Benavides no pudo evitar hacer ciertos comentarios a modo de indirecta para Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, la salida de la bailarina del programa de baile generó polémica, ya que se especuló que habría sido separada del reality para que algunos de los favoritos pueda levantar el trofeo. Este rumor fue reforzado por JB.

¿Qué dijo Jorge Benavides?

Al presentar a Gabriela Herrera en una de las secuencias de su programa, Jorge Benavides llenó de elogios a la Gabriela.

“Es la mejor bailarina de nuestro país. Ella solamente, con pararse en una pista de baile, hizo temblar a todo un elenco, a toda una producción. Es tan pero tan buena que tuvieron que sacarla porque, si no, ganaba . Ella era la ganadora”, dijo el humorista.

¿Cuál es la multa de Gabriela Herrera por hablar con Willax TV?

Gabriela Herrera, aparte de ser expulsada de “El gran show”, deberá pagar una multa a GV Producciones por haber declarado para “Amor y fuego”.

“No puedo hablar a ningún canal. Cada cosa que yo hago, me lo envían por WhatsApp y me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso, pero no puedo porque yo ya tengo un problema”, dijo la artista al iniciar.

“La multa es de S/ 56.000. No solo es el de declaración a otras personas, sino también hay otras cosas ahí que se han tocado, que estamos hablando con ellos sobre eso. Hay muchas cosas atrás que no saben”, agregó al programa de Magaly Medina.