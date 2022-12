¿Qué pasó con Yamilet de la Jara, la joven de 19 años que venció a Susan Ochoa y ganó “La voz Perú”?

La cantante puertorriqueña Yamilet de la Jara concursó en la tercera temporada de “La voz Perú” y, con solo 19 años, logró consagrarse como la ganadora junto a su entrenador, Alex Lora. Gracias a las votaciones del público, la joven artista se impuso ante grandes artistas como Susan Ochoa (ganadora de Viña del Mar), Jair Mendoza y Jairo Tafur (imitador de Dyango).

Aunque su triunfo generó mucha controversia, Yamilet decidió hacer caso omiso a las críticas y disfrutar de su éxito. “Sé que el público se dividió respecto a sus favoritos, pero siempre voy a respetar la opinión de cada uno, todos tienen derecho a decir lo que deseen” , comentó en una entrevista.

¿A qué se dedica actualmente Yamilet de la Jara?

Luego de su participación en la Voz Perú, la cantante y compositora Yamilet de la Jara regresó a su natal Puerto Rico para impulsar su carrera musical como solista. Desde el 2015 hasta la actualidad ha grabado temas como “Perro amor”, “Poco hombre”, “Pobre infeliz”, entre otros.

Además, durante la pandemia decidió incursionar en el género pop urbano con el estreno de “Sígueme a ciegas”. Se trata de una canción de su propia autoría y producida por el realizador “Papa Bear” en los estudios de ‘La Realeza’.

Este tema, que tiene partes en español e inglés, habla de la diversión, el baile y los buenos tiempos. La canción viene acompañada de un videoclip que fue rodado en Lima en formato cine.

Yamilet fue ganadora de la tercera temporada de La Voz Perú. Foto: Instagram @yamiletmusic

¿Qué instrumentos toca Yamilet de la Jara?

Además de cantar y componer, Yamilet ha demostrado tener un talento innato para tocar el piano, el violín y la guitarra. Este conjunto de habilidades le ha ayudado a producir sus propias creaciones musicales.

Cabe resaltar que durante la pandemia, Yamilet tuvo la oportunidad de representar al Perú en el concurso “Music is the universal cure”, en Estados Unidos, donde resultó ganadora con el tema “Live like this”. Adicionalmente, la cantautora ha realizado colaboraciones con artistas de Italia y Brasil, una experiencia que le ha permitido ganar notoriedad en el negocio de la música.