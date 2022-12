Yahaira Plasencia confirmó que tiene una relación con el salsero Jair Mendoza. La cantante peruana brindó una entrevista al programa “Amor y fuego” en la que aclaró los rumores acerca de su vínculo sentimental luego de salir a la luz unas imágenes de ellos besándose durante un viaje a Punta Cana.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre Jair Mendoza?

La pareja fue abordada por los periodistas cuando salía del aeropuerto Jorge Chávez. Allí, la popular ‘Reina del totó' aseguró que se está dando una oportunidad en el amor con su colega. Recordemos que ella lleva varios años soltera desde que terminó con el futbolista Jefferson Farfán.

“Es importante que sepan que Yahaira, la artista, está en los escenarios, está en los programas de televisión y todo lo demás, pero ahorita está la Yahaira humana... Creo que me estoy dando una oportunidad ... Estamos tranquilos, creo que es lo más importante”, expresó.

“¿Se les va a ver juntos en Lima a partir de ahora?”, le preguntó el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. La intérprete de “Y le dije no” respondió: “Sí, sí, normal”.

Yahaira Plasencia responde a críticas por su relación con Jair Mendoza

Al ser consultada sobre si su romance con Jair Mendoza es una estrategia de marketing para que él promocione el estreno de su canción, Yahaira Plasencia lo negó tajantemente. “ No tengo necesidad de filtrar nada. Él ya tenía planeado su lanzamiento ”, expresó la salsera.

Luego, defendió este nuevo inicio en su vida amorosa y aseguró que no teme a las críticas. “ No tengo por qué esconderme de nadie. No estoy casada, no tengo hijos , estoy tranquila, estoy bien”, sostuvo.

Por su parte, Jair Mendoza no quiso dar declaraciones a la prensa, solo atinó a decir que ambos “están tranquilos”.