‘Tomate’ Barraza asegura que recibió amenazas tras denunciar supuesto video íntimo de su hija

Carlos ‘Tomate’ Barraza viene atravesando un complicado momento familiar luego que, en las últimas horas, se filtrara en redes sociales un supuesto video íntimo protagonizado por su hija Gaela de solo 14 años. El artista hizo la denuncia ante la división de la PNP correspondiente, pero este viernes también señaló que, tras hacer público el caso, recibió amenazas de muerte por parte de terceros.

“Al ver que yo hice esta denuncia pública, ayer, aproximadamente a las 10.30 p. m., comienzo a recibir amenazas de muerte no solo para mí, sino a mi familia y a mi celular personal. Son amenazas de grueso calibre y yo no les tengo miedo a pesar de que no ando con seguridad ni armado”, indicó para el noticiero de Latina. Video: Latina.