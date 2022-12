Tepha Loza confirma que ya convive con su novio: “Él sabe lo que quiere y tiene una vida hecha”

Tepha Loza confirmó que ya convive con su novio Mario Neumann. La modelo reveló detalles de su relación con el empresario y respondió a quienes la critican por haber dado ese gran paso en la convivencia, pese a que apenas llevan cuatro meses juntos. El programa “América hoy” la entrevistó en pleno programa en vivo.

¿Qué dijo Tepha Loza?

Todo sucedió cuando Brunella Horna la llamó por teléfono desde el set de televisión. “¿Ya vives con tu novio?”, le preguntó la modelo. La hermana de Melissa Loza respondió que “sí”. Luego, le preguntaron: “Tu pareja actual, el empresario con el que sales, Mario, ¿está divorciado, separado, tiene hijos?”.

En ese momento, la exintegrante de “Esto es guerra” aseguró que no daría detalles sobre el tema familiar de su novio; sin embargo, reveló que lo conoce desde hace bastante tiempo. Además, negó que sea un hombre adinerado, como algunos rumores indicaban.

“Son temas delicados los que han tocado en su momento porque creo que no tienen el derecho de sacar cosas privadas de una persona y más aún si tiene una familia de por medio, entonces no sé de dónde sacan que él es multimillonario ”, expresó la influencer.

Asimismo, respondió a sus detractores. “La gente solamente critica, juzga y señala, y solamente sacan lo que les parece... Lo importante es que estoy tranquila y feliz y lo que hablen los demás, sinceramente no me importa”, agregó.

Tepha Loza habla sobre su novio Mario Neumann

Todo indica que Tepha Loza ha dejado atrás el romance que vivió con el futbolista Sergio Peña, pues asegura que está feliz al empezar esta nueva etapa junto a Mario Neumann.

“Me encanta, estoy feliz, es lo que siempre he anhelado . Si no se dieron en su momento con otras personas, no es por mí, sino por las otras personas . Si para ustedes les ha parecido rápido esto, yo creo que no una ley para el amor”, sostuvo.