Mario Irivarren y Ernesto Jiménez revelan que peleas en “Combate” eran armadas: “Había que forzar”

Mario Irivarren y Ernesto Jiménez revelaron que las peleas que se transmitían en el programa “Combate” eran armadas. Los ex chicos reality explicaron cómo la producción del desaparecido espacio de ATV les pedían que montaran una escena de telenovela para llamar la atención de los televidentes.

Según Mario Irivarren, la fuerte discusión que tuvo una vez con Stephanie Valenzuela fue un claro ejemplo de esas actuaciones. “Esa pelea que tuve con ella en un vestuario, con una ‘cámara escondida’, cuando ella me dice que seguía siendo el mismo cajero de KFC, a ella la criticaron mucho, pero lo que la gente no sabía es que esa situación era mentira “, expresó. Contó que la producción le dijo que se iría del programa durante tres días, luego regresaría y ellos harían como si no hubiera pasado nada. Ernesto Jiménez también explicó cómo lograba armar una situación falsa frente a cámaras.