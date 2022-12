Magaly revela que Latina le prohibió preguntarle a Tilsa Lozano sobre romance con el ‘Loco’ Vargas

Habló fuerte y claro. Magaly Medina no toleró que el maquillador Carlos Cacho afirmara que él entrenó a Tilsa Lozano para la entrevista que le hizo cuando conducía un programa en Latina. Por tanto, luego de 7 años, reveló las condiciones que le impuso el canal para que ese encuentro se pueda dar. Entre las cláusulas estaba que la ‘Urraca’ no podía hablarle acerca del polémico romance que tuvo con el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas ni sobre la relación que, en ese entonces, mantenía con Miguel Hidalgo.

“Yo decía: ‘Si le hemos pagado, por qué Tilsa Lozano no va a responder’. Se le pagó súper bien. Yo hasta ahora tengo todos los documentos y lo que se le pagó. Cuando iniciaba a hacerle preguntas (sobre Vargas), Ney Guerrero se aparecía al costado y me decía ‘se va a ir’. Habían cláusulas importantes, no podía salirme de ese libreto que me habían dado ”, comentó Medina en su programa “Magaly TV, la firme”.