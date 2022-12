Karina Calmet sobre Alessia Rovegno en Miss Universo: “Estoy segura de que vamos a verla brillar”

La actriz Karina Calmet volvió a nuestro país luego de varios años de vivir en el extranjero con intenciones de volver a interpretar a un personaje en algún proyecto. Además, la ex Miss Perú de 1994 tuvo algunas palabras de elogio con la actual representante peruana en el Miss Universo, Alessia Rovegno.

“Yo la he visto desde que era chiquita. Bárbara Cayo es amiga mía. Además de ser evidentemente bella, es una chica linda en el lado espiritual. Yo la veo con grandes condiciones para representar bien al Perú en el Miss Universo. Estoy segura de que vamos a verla brillar”, afirmó para Infobae la recordada Isabella de “Al fondo hay sitio”.

Karina Calmet volvió a nuestro país luego de varios años de vivir en el extranjero. Foto: Latina.

Karina Calmet opina sobre las críticas a Alessia Rovegno

En su momento, Alessia Rovegno fue blanco de críticas de parte de usuarios en redes sociales que decían que obtuvo la corona de Miss Perú solo por ser hija de un personaje conocido. Ante ello, Karina Calmet aseguró que se debe apoyar a todas las escogidas.

“En todo concurso de belleza siempre va a haber polémica porque unos quieren que gane una y otros que gane otra, pero tenemos que apoyar a todas nuestras reinas. Todas ellas salen a representar a nuestro país”, dijo la actriz.

¿Por qué Karina Calmet se alejó de la televisión?

Alessia Rovegno es hija de Bárbara Cayo. Foto: composición/Alessia Rovegno/Instagram

Luego de la muerte de su personaje Isabella Picasso, no se vio a Karina Calmet en algún otro proyecto de actuación en televisión. Así, en una oportunidad explicó los motivos de su ausencia en producciones de ficción.

“Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza, acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza las dedicaré a servir”, expresó en su cuenta de Twitter.