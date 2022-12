¿Quién es la esposa de Jonathan Maicelo y qué promesa le hizo en el altar?

Magaly Medina y su acalorada entrevista con Jonathan Maicelo, emitida el 1 de diciembre, ha puesto nuevamente ante los reflectores al boxeador peruano, siendo uno de los aspectos poco conocidos su relación con su esposa Débora Luna Victoria Gamarra. Situación que llama la atención, luego que el deportista peruano fue captado besándose con Samantha Batallanos, Miss Grand Perú 2021.

¿Quién es la esposa de Jonathan Maicelo?

Débora Luna Victoria Gamarra es del barrio de San Judas, en el Callao, al igual que Jonathan Maicelo. Se conocieron cuando el boxeador tenía 20 años. Para ese entonces el “Rocky de Los Barracones” ya tenía fama de mujeriego.

“Era famoso por algunas enamoraditas, su pasado lo condenaba” , comentó Débora Luna en una entrevista a Trome, en octubre de 2011, unos días después de casarse.

En ese momento, Débora Luna y Jonathan Maicelo ya tenían cerca de ocho años conviviendo y un hijo juntos, Yaliem, que ahora bordea los 13 años.

Sobre verlo rodeado de chicas guapas, la esposa del ‘Depredador’ comentó: “Al principio sí (tenía temor), porque lo veía medio coqueto, pero hablamos mucho. Me comentó que era parte del show, que ni me preocupara, porque nuestra relación no estaba en riesgo ”.

Débora Luna y Jonathan Maicelo se casaron en 2011. Foto: portal Farandulita

Sin embargo, no pasó ni un año de su boda, cuando Jonathan Maicelo apareció en los titulares de la prensa de espectáculos tras ser captado por las cámaras de “Magaly TV” con la bailarina Michelly Solanjhy García García, de 20 años.

Este sería el primero de muchos ‘ampays’ que protagonizó el boxeador. En 2015, se le vinculó con Mirtha Cáceres, expareja de Dayan Cardosa, vocalista de Grupo 5. Y también con Daniela Cilloniz, expanelista de “Amor, amor, amor”, quien salió a declarar que se estaban conociendo.

Un año después, en 2016, Jonathan Maicelo se vio envuelto en un triángulo amoroso con su socia Milena Zárate y una joven llamada Rocío Polo. Incluso se llegó a informar que la esposa del boxeador, enterada de lo ocurrido, se agarró de golpes con la colombiana.

¿Qué le prometió Jonathan Maicelo a su esposa?

El 6 de octubre del 2011, Débora Luna y Jonathan Maicelo se casaron por lo civil en la Municipalidad de Magdalena, con el alcalde Francis Allison oficiando la ceremonia.

Como parte de sus votos matrimoniales, el boxeador dijo: “A ti mi amor, te prometo que te voy a proteger y cuidar. Nunca voy a dejar que te falte nada, ni a ti ni a mi hijo. Como siempre te he dicho, voy a sacar adelante a esta familia y a nuestro hijo no le va a faltar nada”.

Sin perder tiempo, Jonathan Maicelo estableció la residencia de su esposa e hijo en New Jersey (Estados Unidos), para darle una mejor calidad de vida, además de abrir nuevos negocios en esos lares.

En 2019, reveló que se había reconciliado con Débora Luna y que no tenía intenciones de tener hijos con otra mujer que no sea ella. “Ella me acompañó a comer salchipapa de sol. Ahora le corresponde ir donde Gastón (Acurio)”, afirmó y citó un versículo de la Biblia: “Amarás a tu esposa y a nadie más”.