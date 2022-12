Jonathan Maicelo enfrenta a Magaly Medina en vivo: “Tú ni eres periodista y críticas”

No se quedó callado. Jonathan Maicelo protagonizó una polémica entrevista con Magaly Medina en su programa, al que llegó para hablar acerca de las peleas de box que organiza en diversas discotecas del país. El boxeador se defendió de las críticas de la presentadora. No obstante, en medio de la conversación protagonizó un tenso momento al cuestionar la carrera profesional de la figura de ATV.

“Zapatero a su zapato, Magaly, tú ni siquiera eres periodista y críticas. Tú no sabes nada del tema, yo soy boxeador profesional . Te equivocas, tienes que ser buena ‘sapa’. Tú no sabes nada, así de simple, tú estás en nada en esto del deporte, no puedes opinar de algo que desconoces”, expresó Maicelo lo que provocó la incomodidad de la presentadora, quien, luego de unos minutos, terminó por retirar al deportista de su set de televisión.