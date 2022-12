Ernesto Pimentel recibe diploma del Congreso por su lucha contra el VIH: “Jamás me di por vencido”

¡Otro logro! Ernesto Pimentel no solo viene siendo reconocido por la gran acogida de su programa sabatino “El Reventonazo de la Chola” y su próximo debut en la pantalla chica, sino también por la labor que ha realizado visibilizando su lucha contra el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y siendo un activo difusor de las prevenciones que se deben de tomar para no ser portador del virus.

Ernesto Pimentel recibe reconocimiento del Congreso

El actor cómico recibió un diploma de reconocimiento por su contribución a la vida digna y los derechos en salud de las poblaciones vulnerables a consecuencia del VIH/SIDA.

Este honor vino de parte de la presidenta de la Comisión de Salud y Población del Congreso, Elva Julón Irigoín, quien, a través de su asistente, hizo entrega a Ernesto Pimentel el documento en la sala José Faustino Sánchez Carrión del Parlamento en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que tuvo lugar el último jueves 1 de diciembre.

Ernesto Pimentel inicia campaña de la lucha contra el VIH y SIDA

¿Qué hizo Ernesto Pimentel en el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH?

La popular ‘Chola Chabuca’ salió el último jueves 1, al igual que todos los años, a realizar un recorrido por varios lugares de Lima. Uno de ellos fue la Alameda de 28 de julio, donde se realizó una feria que informaba sobre la prevención del VIH e incentivaba a los asistentes a informarse de su diagnóstico. La ministra de Salud, Kelly Portalatino, también estuvo presente en el lugar. Ella felicitó a Pimentel por ser un portavoz en la lucha contra el VIH.

“Hace muchos años era muy caro y difícil tener acceso a tratamientos, por ende, las posibilidades de vida eran muy complicadas, pero hoy el nivel de esperanza es otro si se hacen un diagnóstico a tiempo, con esto podremos ponernos todas las metas y alcanzarlas”, refirió Pimentel en el evento.

En otro momento, agregó: “Aunque no soy un referente, quiero que me vean que jamás me di por vencido. Muchos podemos salir adelante. Sería bueno que todos los años se hagan un chequeo ”.