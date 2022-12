Edison Flores: ¿en qué colegio de Comas estudió el popular ‘Orejas’ y cómo fue su infancia?

Gracias a su talento y carisma, Edison Flores se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos de la selección peruana. El apodado ‘Orejas’ comenzó su carrera deportiva cuando apenas tenía 15 años y, desde entonces, no ha parado de derrochar su talento en las canchas.

A pesar del éxito que hoy goza, el centrocampista peruano no ha olvidado sus orígenes. Cada vez que tiene oportunidad habla su infancia en Collique y todos los sacrificios que tuvo que hacer su madre para sacarlo adelante.

¿En qué colegio estudió Edison Flores?

El popular futbolista cursó sus estudios en el colegio Perú-Holanda , ubicado en Collique, Comas. De acuerdo a las declaraciones de Ruth Arsenio, una de sus profesoras, Edinson Flores era un buen estudiante y un gran aficionado del fútbol. “Siempre estaba jugando, siempre con la pelota. Hasta en el viaje de promoción a Huancayo lo vimos jugar. Me siento orgullosa que uno de mis alumnos sea famoso por sus goles”, dijo la docente para el programa “Reporte semanal”.

¿Cómo fue la infancia del ‘Orejas’ Flores?

A través de la campaña “Criando un atleta” de P&G Perú, la mamá de Edison se animó a contar algunos detalles de la infancia de su hijo. “Se levantaba todos los días a las 7 de la mañana y salía del colegio a la 1.00 p. m. para irse a entrenar. Llegaba cansado a la casa a las 9 o 10 de la noche. A esa hora llegaba recién a hacer sus tareas. Me decía: ‘No puedo’. Yo le decía: “Hijo, sí vamos a poder”. Nos quedábamos hasta las 2 o 3 de la mañana y terminábamos”, indicó.

A estas dificultades, se le sumaba las carencias económicas que en ese momento atravesaba su familia:

“Mi casa era chiquita y dormíamos tres en una misma cama. Mi papá era zapatero y me arreglaba los chimpunes. Mi mamá inventó el tallarín con atún. Algunas personas me invitaban a sus equipos y me daban para mis pasajes y yo regresaba a casa a pie para aprovechar ese dinero”, comentó en una entrevista el propio Edinson Flores.

Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando en el 2008 ingresó a las divisiones menores de Universitario de Deportes debido a una recomendación de Tito Chumpitaz, hermano del capitán de América.

Dos años después, Edison Flores y su amigo Andy Polo fueron promovidos al primer equipo por el entrenador José Guillermo del Solar, luego de que cada uno marcara tres goles en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 del 2011.