Alessia Rovegno lamentó destitución de Miss Bolivia pese a burlas: “Ojalá que esté bien”

Fernanda Pavisic, la polémica Miss Bolivia, fue destituida de su corona por la organización del Miss Universo tras las burlas hacia otras reinas. Pese a ello, Alessia Rovegno no se mostró del todo conforme con esta decisión, pues aclaró que la boliviana debe estar pasando un complicado momento personal y también dejó en claro que ella nunca fue mencionada dentro de este mencionado video.

“La Miss Bolivia no me mencionó directamente, eso fue un malentendido y algo que no es cierto. Si es cierto que habló de algunas candidatas y ya no va a participar del Miss Universo. Creo que no la debe estar pasando bien ahorita, me da mucha pena y ojalá que esté bien. Cada uno tiene su opinión, creo que todo fue un malentendido y realmente no fueron sus intenciones”, expresó para La República. Video: GLR