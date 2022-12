Tilsa Lozano a detractores que juzgaron su boda: “La gente que me odia siempre va a criticar”

¡Se baña en aceite! Tilsa Lozano está satisfecha con la decoración y todos los pormenores de su boda con Jackson Mora, celebrada el pasado 25 de noviembre. La exmodelo es consciente de que hubo críticas y que incluso figuras como Magaly tildaron el evento de “misio”. Aun así, ella hace oídos sordos porque sabe que no es una ‘pepita de oro’ para agradarle a todos.

La jurado de “El gran show” agradeció por haber pasado aquella fecha especial al lado de sus seres más queridos y aseguró que no toma en cuenta los comentarios que no le suman. “Me casé y no sé si se paralizó el mundo, pero mi mundo sí se paralizó por todo un fin de semana. Tuve la bendición de Dios de estar con toda mi familia unida”, dijo al comienzo.

“Como siempre dije, fue una boda íntima, quería algo sencillo y, la verdad, mejor no pudo salir. ¿Y las críticas? La verdad que no tengo idea, la gente que me odia siempre va a criticar, además, hay tanto amor y felicidad en mi vida ahora que no tengo ganas de saber” , resaltó Tilsa.

Tilsa Lozano defiende la decoración de su boda

Como se recuerda, la boda civil de Tilsa Lozano y Jackson Mora se llevó a cabo en un ranch en Pachacamac, a donde acudieron sus familiares, amigos y algunas figuras de Chollywood, como el ‘Zorro Zupe’, Natalia Otero, Maricris Rubio y Adolfo Aguilar.

Según Magaly Medina, la exmodelo no supo elegir las decoraciones y no se entendió el código de vestimenta. “A esa boda le faltó todo, empezando por elegancia, glamour y clase. La gente había ido como cuando uno va a comprar al mercado”, opinó.

Frente a ello, Tilsa respondió: “No importa cuánto se gasta en una boda. Importa cuánto amor, felicidad y unión existe, y que sea al alcance del bolsillo de quien se está casando. Para mí, fue un momento mágico. Además, era lo que yo quería. Quería una boda muy íntima que dure un fin de semana porque venía tanta gente del extranjero. Quería poder compartir con mi familia. Ahora veo los videos y lloro de emoción y agradezco a Dios por regalarme tanta felicidad ese fin de semana”, sostuvo.

Tilsa Lozano se casó el 25 de noviembre. Foto: Instagram/Tilsa Lozano

¿Cuánto habría gastado Tilsa Lozano en su boda?

El programa “Amor y fuego” se contactó con la wedding planner Mariangela de la Barra para conocer cuánto habría desembolsado la ‘exvengadora’. En total, la pareja gastó entre 70.000 y 80.000 soles, y precisó que no se entendía el concepto utilizado para la decoración del local.