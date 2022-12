Mafer revela que Tommy Portugal ya inició los trámites para reconocerla legalmente como su hija

Limaron asperezas. Mafer, hija de Tommy Portugal, fue invitada al programa “D’ mañana” y debutó como panelista. La conductora Karla Tarazona le preguntó cómo iba la relación con su padre tras denunciar en “Magaly TV, la firme”, meses atrás, que el músico se había desentendido de ella y no tenía interés en reconocerla legalmente.

Para sorpresa de muchos, la joven de 21 años dijo que ya conversaron, hicieron las paces e incluso ya comenzaron los trámites. “Hemos recordado cuando salíamos juntos, todo lo que pasó. El tiempo siempre nos va a ayudar. No pretendo estar sentada a hablar de él” , dijo al inicio.

En esa misma línea, Mafer Portugal recalcó que gracias a su trabajo ha logrado hacerse un nombre en el medio y no por ser la hija de un famoso. “Estoy tranquila, siento que era algo que tenía que pasar para que los dos podamos seguir adelante, y yo mostrarme como Mafer y no como la hija de él”.

Sobre el tema legal prefirió no ahondar, pero sí precisó que el trámite ya está encaminado porque hay un compromiso por ambas partes. “Está en proceso, está avanzando. Es algo un poco largo, pero ya se está viendo”, finalizó.

¿Tommy Portugal no tenía tiempo para Mafer?

Mafer Portugal conversó con el youtuber ChiquiWilo sobre sus anécdotas con su padre. En un momento de la conversación mencionó que, en varias ocasiones, el intérprete de “Me extrañarás” le cancelaba a última hora cuando ya habían pactado una fecha para salir.

“Llegó un momento donde yo le decía ¿cuándo nos vemos? Y me decía ‘Estoy de viaje’ o quedábamos un martes y llegado el día me decía ‘No tengo tiempo’. Me choteaba (...) Yo pensaba ‘Es músico, está ocupado’. Porque mi enamorado también es cantante y sé que hay días que le toca viajar y no nos vamos a ver, pero subía historias haciendo otra cosa, eso me dolía”, reveló.

¿Tommy Portugal no quiso recibir los resultados de la prueba de ADN?

Magaly Medina fue la encargada de unir a Mafer y Tommy Portugal para que se realicen una prueba de ADN y, finalmente, se sepa a ciencia cierta si la joven era su hija o no. Al final, el resultado salió positivo y los rumores terminaron. Sin embargo, la ‘Urraca’ reveló que el músico no tuvo interés en recibir el sobre.

“Ni siquiera ha tenido interés de recibir los resultados del análisis de la prueba de ADN que se hizo (...) No lo quiso recibir, lo tenemos en un sobre y está aquí en la oficina (de ‘Magaly TV, la firme’) guardado (...) “Se le llamó infinidad de veces para enviárselo (el sobre) a alguna dirección, pero no los quiere ver. Eso quiere decir que no le interesa”, mencionó Magaly.