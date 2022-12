La modelo peruana Lesly Reyna reside actualmente en Estados Unidos y hace unos meses confirmó su separación de Aleck Acaised, con quien se casó el 23 de marzo de este 2022. Ahora, la comunicadora sorprendió a sus seguidores al lucirse ilusionada con un misterioso joven. El programa “Amor y fuego” la contactó para conocer los detalles.

Se trata de un joven portugués de 20 años, que responde al nombre de Joao. “No puedo oficializar o presentar a alguien (de quien) yo todavía no estoy segura si va a funcionar porque él no vive en Estados Unidos. Es ocho años menor que yo (...). Acabo de cumplir 28. Todavía no estoy divorciada, Aleck y yo hemos quedado como amigos” , reveló Lesly.