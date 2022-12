Karla Tarazona confirma que tuvo romance con John Kelvin y le responde a su hermano

Karla Tarazona confirmó que tuvo un romance con John Kelvin. La conductora de “D’ Mañana” contó cómo fue ese capítulo de su vida amorosa, poco conocido para muchos, con el cantante de cumbia, quien estuvo preso por agredir a su expareja Dalia Durán.

¿Karla Tarazona y John Kelvin fueron pareja?

Todo comenzó cuando Alberto Sarmiento llamó ‘rencorosa’ a Karla Tarazona en un post de Instagram por haber criticado a su hermano John Kelvin. Según indicó él, ella visitaba su casa como enamorada del artista. Sin embargo, la presentadora no se quedó callada y le respondió en pleno programa en vivo.

Karla Tarazona reveló que estuvo saliendo con John Kelvin durante dos meses. En ese entonces, ella era adolescente y ambos aún no eran conocidos en el mundo de la farándula.

PUEDES VER Karla Tarazona sufrió aparatosa caída en la calle y terminó en muletas

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre John Kelvin?

“Cuando tenía 17 o 18 años, tuve salidas con él que no pasaron de los dos meses. Compartíamos y salíamos en ese momento. Ni para los dos meses que fueron esas salidas ... Más bien, gracias a Dios me lo sacaron del camino”, expresó.

Aseguró que no lo cuenta como una de sus exparejas, pues estuvieron juntos muy poco tiempo. “ Nadie sabía quién era John Kelvin o Karla Tarazona. En mi vida solo cuentan mis exesposos , pero alguien que perteneció a mi vida un par de meses y no fue nada importante qué me va a importar”, agregó.

Luego, le mandó un contundente mensaje al hermano del cantante. “El hecho de conocer a una persona y que haya cometido un delito no garantiza que sea una alcahueta o tenga que hablar bien”, sostuvo.