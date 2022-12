Janet Barboza revela que se compró un inmueble con su salario de “América hoy”: “He invertido”

Las conductoras de “América hoy” quedaron pasmadas con los precios que pagan figuras de la farándula durante su estadía en Doha por el Mundial Qatar 2022. Ethel Pozo reveló que Cachaza pagaría más 4.000 soles por día. Este detalle molestó a Janet Barboza, quien reveló que esa suma vale tres cuotas adelantadas de su departamento nuevo.

“Ustedes lo que no saben es que con lo que he trabajado este año en ‘América hoy’, lo he invertido en la compra de un departamento. Cada cuota que pago me cuesta 1.700 soles”, dijo la popular ‘Rulitos’, para luego impresionar a sus compañeros, pues, aparte de este inmueble, ella reside en una casa ubicada en una zona exclusiva del distrito de La Molina.