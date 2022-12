¿Por qué Jonathan Rojas renunció a los Hermanos Yaipén y qué tuvo que ver su líder, Walter Yaipén?

Jonathan Rojas se ha convertido en una de las principales voces de la cumbia en la actualidad. Gracias a su melodiosa y singular voz, el cantante ha logrado formar parte de conocidas agrupaciones, entre ellas Hermanos Yaipén, Gran Orquesta Internacional, hasta llegar a la que lo acoge hoy en día: Zona Libre.

Un gran revuelo se originó entre los seguidores de Edwin Jonathan Rojas Vélez (nombre original del artista) debido a que el miércoles 30 de noviembre Carlos Orozco lanzó una entrevista con él en su canal oficial de YouTube. En dicho encuentro, el excompañero de Christian Domínguez recordó cuando estuvo en la delantera de la orquesta de Monsefú y el porqué decidió retirarse de la misma.

La etapa de Jonathan Rojas en los Hermanos Yaipén

Jonathan Rojas se desempeñó como vocalista de Hermanos Yaipén durante cuatro años, entre el 2009 y el 2013. A lo largo de esta etapa, él prestó su voz para interpretar temas como “Corazón partío”, “Llegó Navidad”, “Tirana”, “Querida”, “La media vuelta”, “Bim bum bam”, “Ya no te aguanto”, “Rompe”, “Golpe a golpe”, entre otros. Sin embargo, aquella con la que obtuvo un éxito inigualable fue “Necesito un amor” .

¿Por qué dejó Hermanos Yaipén?

En la entrevista que brindó para el programa de Carlos Orozco, Jonathan Rojas contó qué lo motivó a dejar la delantera de Hermanos Yaipén. Además, confirmó que Walter Yaipén influyó en esta decisión.

“No quise renovar porque ya yo tenía propuestas por otro lado para integrar un programa en TV (”El gran show”). Walter tenía sus razones para que yo no vaya y lo entiendo, pero yo quería crecer, ya estaba poco a poco dándole pulso a esta carrera tan difícil. Por una parte sentí que Walter no me dio ese apoyo, ahí le dije: ‘Don Walter, hasta aquí nomás, ya tomé mi decisión’. Quiso volver a conversar conmigo, pero le dije: ‘No, ya tomé mi decisión’”, relató.

A pesar de haber salido del grupo en un momento muy prometedor para su carrera, el cantante aseguró no estar arrepentido. “Sí, (fue la mejor decisión), porque ya cumplí mi ciclo. Hay oportunidades para volver, me dicen, pero ya son etapas”, expresó.