Fiorella Méndez y Pedro Loli: ¿cómo inició su relación y por qué terminaron?

Fiorella Méndez y Pedro Loli sorprendieron al público con su separación. Esto debido a que se dio muy poco después de que el cumbiambero le pidiera la mano.

La pareja mantuvo un largo romance de siete años en el que mantuvieron un perfil bajo. Lamentablemente, los escándalos marcaron sus últimos meses juntos y precipitó el fin de su unión.

PUEDES VER: Fiorella Retiz y Fiorella Méndez se reencuentran en evento que juntó a conocidos exfutbolistas

¿Cómo se conocieron Fiorella Méndez y Pedro Loli?

La conductora de televisión y el cantante iniciaron una amistad por redes sociales. Su vínculo se fue haciendo cada vez más cercano hasta que el 8 de febrero del 2014 confirmaron su relación.

En el 2019 anunciaron que esperaban a su primer hijo. Todo parecía ir bien, incluso el intérprete le pidió matrimonio a su novia en un romántico momento en Disneyland poco antes de que diera a luz.

¿Por qué se separaron Fiorella Méndez y Pedro Loli?

Pese a que parecían estar viviendo uno de los mejores momentos de su relación, todo se vino abajo cuando Pedro Loli fue captado por cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Él estaba junto a una joven en su camioneta, quien afirmaba tener un romance con el cantante de cumbia. Eso no quedó ahí, sino que otras dos mujeres salieron a decir que habían tenido un contacto amoroso con el intérprete.

Jamileth, de 19 años, admitió esta situación frente a cámaras: “Yo sabía. Me siento mal. Me siento sensible, yo sé que en algún momento me va a pasar lo mismo (...). Él me decía: ‘No te sientas mal, yo no estoy con ella’”

Otra joven de igual edad afirmó que Pedro Loli la iba a ver a su casa y que eran “amigos con derechos”. “Me sentí mal cuando me enteré (que tenía pareja). Es un mentiroso”, sostuvo.

Sumado a ello, una mujer más confesó que mantuvo relaciones sexuales con Pedro Loli. “En el momento que estábamos en su camioneta en la parte de atrás, él me comenzó a besar más, a tocar más y fluyó ahí”, relató.

Pedro Loli se disculpó con Fiorella Méndez en televisión nacional

El cumbiambero participaba en ese entonces en “El dúo perfecto” y aprovechó las cámaras del reality para disculparse con la madre de su hijo.