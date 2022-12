Durante las 13 temporadas de “Combate”, el reality no estuvo ajeno a los enfrentamientos entre sus participantes. Uno de los más polémicos fue el altercado entre Stephanie Valenzuela y Fabianne Hayashida.

Como se recuerda, ‘Tefi’ Valenzuela mantuvo una relación sentimental con el exchico reality Mario Irivarren, quien en temporadas anteriores había salido un corto tiempo con la popular ‘China’.

¿Por qué se enfrentaron Stephanie Valenzuela y Fabianne Hayashida?

En febrero del 2013, en la programación de “Combate”, Gian Piero Díaz le cuestionó a Stephanie Valenzuela sobre los coqueteos que tenía con Niko Ustavdich, pese a terminar recientemente su relación sentimental con Mario Irivarren.

La influencer respondió que se sentía incómoda por los videos que pasaban en el programa, recordando las salidas entre el exchico reality y la ‘China’. Ante ello, Fabianne Hayashida comentó que lo sucedido con Irivarren había quedado en el pasado.

Sin embargo, Stephanie Valenzuela no se quedó callada. “Para empezar, deberías saber lo que Mario piensa de ti (...) A ti no te gustaría que pasen las imágenes de tu enamorado chapando con su ex (...) Yo estuve con Mario a la semana. A mí no me agarró de chape todos los días”, expresó la influencer.

Este comentario enfureció a la ‘China’, quien no dudo en responderle. “A mí no me gusta pelear, pero estás hablando bien despectivamente (...) Yo en ningún momento pedí que pasen esas imágenes”, comentó Fabianne Hayashida.

Pese a que los conductores intentaron mantener la calma, Valenzuela arremetió contra Mario Irivarren. “Dime lo que me dijiste en San Valentín. Dime lo que me dijiste de la ‘China’: ‘Ay, Stephanie, cómo te vas a poner celosa de la ‘China’ “, comentó la exchica reality.

Ante ello, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller pidieron disculpas al público porque la situación ya se había salido de control.